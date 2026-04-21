A Reggio Calabria, i candidati alla carica di sindaco affronteranno un confronto con le imprese locali lunedì 27 aprile alle 18:00, presso il Cine Teatro Odeon. L’incontro è stato organizzato per permettere ai rappresentanti delle aziende di porre domande e ascoltare le proposte dei candidati in vista delle prossime elezioni amministrative. La riunione si svolgerà in un luogo pubblico e aperto a tutti gli interessati.

I candidati alla carica di sindaco di Reggio Calabria saranno chiamati a confrontarsi direttamente con le necessità del tessuto produttivo lunedì 27 aprile alle ore 18:00 presso il Cine Teatro Odeon. L’appuntamento, organizzato congiuntamente da Confindustria Rc e CNA Rc sotto il titolo Tra i programmi della politica e le esigenze delle imprese, mira a spostare il baricentro del dibattito elettorale sulle concretezza dello sviluppo economico e della competitività locale. Un fronte unico tra industria e piccole imprese. La decisione di unire le forze tra Confindustria Reggio Calabria e CNA Reggio Calabria non è una semplice operazione di calendario, ma un tentativo di dare una voce monolitica alle istanze del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: le imprese mettono alla prova i candidati sindaco

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