Questa mattina, il presidente del Consiglio è arrivato a Niscemi, in Sicilia, per una visita ufficiale. È la terza volta in pochi mesi che si reca nella cittadina, parte del libero consorzio comunale di Caltanissetta. La visita si inserisce in un ciclo di incontri e incontri istituzionali, senza comunicazioni ufficiali su eventuali incontri o temi specifici trattati. La premier ha raggiunto Niscemi in mattinata, proseguendo così una serie di visite nella regione.

Nuova visita a Niscemi del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier è volata questa mattina alla volta della Sicilia, verso la cittadina che fa parte del libero consorzio comunale di Caltanissetta. Con lei c’è ancora una volta il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Obiettivo della riunione e scopo della visita è fare il punto sulla situazione con le autorità locali e con il sindaco Massimiliano Conti dopo la grave frana che ha colpito la lo scorso 25 gennaio, che ha provocato lo sgombero di oltre 1.500 persone dalle loro case con un fronte di oltre 4 km. Terza visita in pochi mesi. Quella di oggi, come sottolineano fonti di Palazzo Chigi, è la terza visita di Meloni sull’Isola dopo i sopralluoghi del 28 gennaio e del 16 febbraio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni vola a Niscemi per fare il punto della situazione. E’ la terza visita in pochi mesi

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