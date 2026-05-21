Governo Meloni oggi a Niscemi | è la terza visita dopo la frana

Oggi la premier ha visitato Niscemi per la terza volta da quando si è verificata una frana nella zona. La visita è stata di carattere istituzionale e si è svolta in compagnia del responsabile del Dipartimento della Protezione Civile. La presenza della premier è arrivata dopo gli interventi di emergenza e le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La visita si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza previste per questo tipo di eventi.

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