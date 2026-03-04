Medicina di genere e cronicità Esercizio Vita organizza un incontro aperto per fare il punto della situazione

Da ferraratoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Esercizio Vita organizza un incontro aperto sulla relazione tra medicina di genere e cronicità, previsto per sabato 7 alla Sala conferenze Cna a partire dalle 9. Il convegno, intitolato “Salute di genere e cronicità. Un modello multidisciplinare per una medicina equa e personalizzata”, si inserisce tra le iniziative promosse dall’associazione, nota come palestra della salute, per fare il punto sulla situazione attuale.

‘Salute di genere e cronicità. Un modello multidisciplinare per una medicina equa e personalizzata’. È il titolo del primo convegno dell’anno organizzato da Esercizio Vita, palestra della salute, per sabato 7, alla Sala conferenze Cna, a partire dalle 9, nell'ambito delle molteplici iniziative annuali pensate e aperte alla cittadinanza, tra cui quelle di divulgazione scientifica, oggi a cadenza semestrale. La medicina di genere ha introdotto nuove prassi cliniche, orientamenti nei corsi di laurea in Medicina e modelli di gestione che tengono conto delle differenze biologiche, psicologiche e sociali tra uomini e donne. L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto sul livello di consapevolezza raggiunto fino a oggi e sull'applicazione di un reale approccio di genere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Frana di Montevergine, domani incontro alla Prefettura di Avellino per fare il punto della situazioneDomani, in Prefettura, è previsto un incontro per fare il punto sulla strada provinciale che collega Mercogliano al Santuario, chiusa al traffico...

Roma Genoa, tra campo e calciomercato: possibile un incontro dopo il match per fare il punto della situazione. Non solo Pisilli e Frendrup, spunta anche un altro calciatoreTra Roma Genoa non ci sono solo incroci di campo, ma anche intrecci sempre più interessanti sul fronte calciomercato.

Approfondimenti e contenuti su Medicina di.

Temi più discussi: Blog | Medicina di genere: l'Italia è un modello che rischia di restare solo sulla carta - Alley Oop; Salute femminile e medicina di genere: arrivano i consulti medici gratuiti; Intelligenza Artificiale e Salute delle Donna: al Gemelli parte un programma contro il gender gap in medicina; Bisogna curare meglio le donne.

Medicina di genere e cronicità. A che punto siamo?: il punto in un convegno aperto alla cittàDove sei: Homepage > Lista notizie > Medicina di genere e cronicità. A che punto siamo?: il punto in un convegno aperto alla città Salute di genere e cronicità. Un modello multidisciplinare per una ... cronacacomune.it

Medicina di genere, la legge c’è ma nessuno ci badaLa medicina di genere dovrebbe essere un must del Ssn. Perché garantisce cure migliori e più appropriate. Ma terapie, strumenti, utensili sono perlopiù a ... repubblica.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.