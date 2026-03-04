Medicina di genere e cronicità Esercizio Vita organizza un incontro aperto per fare il punto della situazione

Esercizio Vita organizza un incontro aperto sulla relazione tra medicina di genere e cronicità, previsto per sabato 7 alla Sala conferenze Cna a partire dalle 9. Il convegno, intitolato “Salute di genere e cronicità. Un modello multidisciplinare per una medicina equa e personalizzata”, si inserisce tra le iniziative promosse dall’associazione, nota come palestra della salute, per fare il punto sulla situazione attuale.

‘Salute di genere e cronicità. Un modello multidisciplinare per una medicina equa e personalizzata’. È il titolo del primo convegno dell’anno organizzato da Esercizio Vita, palestra della salute, per sabato 7, alla Sala conferenze Cna, a partire dalle 9, nell'ambito delle molteplici iniziative annuali pensate e aperte alla cittadinanza, tra cui quelle di divulgazione scientifica, oggi a cadenza semestrale. La medicina di genere ha introdotto nuove prassi cliniche, orientamenti nei corsi di laurea in Medicina e modelli di gestione che tengono conto delle differenze biologiche, psicologiche e sociali tra uomini e donne. L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto sul livello di consapevolezza raggiunto fino a oggi e sull'applicazione di un reale approccio di genere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

