Secondo gli ultimi sondaggi politici, Emmanuel Macron si distingue come il leader più apprezzato in Europa, nonostante in patria abbia un consenso inferiore. In Italia, invece, il primo posto tra i politici più amati è occupato da un altro leader, mentre il presidente francese mantiene una popolarità superiore alla media europea. I dati riflettono le differenze di percezione tra pubblico nazionale e internazionale.

Emmanuel Macron non sarà molto amato in patria, ma in Europa è il leader che gode del gradimento più alto. Gli ultimi sondaggi di PollingEurope evidenziano che il 46% delle opinioni in Ue sul presidente francese sono positive. Il dato più alto in assoluto. A seguirlo è Giorgia Meloni: anche nel suo caso l’apprezzamento è maggiore all’estero che non nel suo Paese. In entrambi i casi i giudizi positivi sono più di quelli negativi. Un rapporto opposto a quello della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: per lei il 44% di giudizi negativi e il 39% positivi. Ma ancora peggio fa il cancelliere tedesco Friedrich Merz: solo il 38% di giudizi positivi, ma anche meno giudizi negativi (il 34%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici: Macron il leader più apprezzato in Ue, Sanchez il più amato dagli italiani

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