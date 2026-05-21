Meloni | Spese per la difesa? Non ho cambiato idea

Durante un evento a Brescia, la premier ha partecipato all’assemblea di Coldiretti al PalaLeonessa, affrontando diversi temi. Tra questi, ha parlato delle spese per la difesa, affermando di non aver cambiato idea su questo argomento. Ha anche toccato questioni relative al Patto di Stabilità, alle politiche europee e all’agricoltura, discutendo di aspetti che riguardano l’attuale agenda politica del governo. La sua presenza è stata anche l’occasione per commentare alcune decisioni e posizioni ufficiali in materia.

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