Meloni | Spese per la difesa? Non ho cambiato idea

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento a Brescia, la premier ha partecipato all’assemblea di Coldiretti al PalaLeonessa, affrontando diversi temi. Tra questi, ha parlato delle spese per la difesa, affermando di non aver cambiato idea su questo argomento. Ha anche toccato questioni relative al Patto di Stabilità, alle politiche europee e all’agricoltura, discutendo di aspetti che riguardano l’attuale agenda politica del governo. La sua presenza è stata anche l’occasione per commentare alcune decisioni e posizioni ufficiali in materia.

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Giorgia Meloni ha fatto tappa a Brescia in occasione dell’assemblea di Coldiretti al PalaLeonessa. Diversi gli argomenti affrontati dalla premier, dal Patto di Stabilità e le spese per la difesa alle politiche europee, passando per l’agricoltura. Meloni: “Non ho cambiato idee su spese difesa”. “Dobbiamo chiedere all’Europa anche una velocità nella sua capacità di reazione sul tema dell’energia. Si diceva il Patto di stabilità ” e “la capacità di derogare, di considerare l’energia alla stregua delle spese sulla difesa. Qualcuno dice che la Meloni ha cambiato idea, io non ho mai cambiato idea. Non ho cambiato idee sulle spese sulla difesa, dobbiamo garantire un equilibrio tra necessità ” e “la capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e delle imprese”, ha detto la presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Meloni: Non ho cambiato idea sulle spese di Difesa ma ora ci sono altre priorità

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