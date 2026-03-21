Durante uno speciale condotto da Enrico Mentana, la premier e la leader del Pd sono intervenute per discutere sulla vicenda di Delmastro. La presidente del Consiglio ha fatto riferimento a una presunta manina, mentre la segretaria del Pd ha chiesto le dimissioni dell’indagato. Entrambe hanno espresso le loro opinioni sui recenti sviluppi legati alla vicenda, senza approfondire altri dettagli.

(Adriana Logroscino) Contrapposizione frontale, sia pure a distanza, senza contraddittorio diretto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del Pd Elly Schlein, chiudono la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, quasi marcandosi: entrambe ospiti, a staffetta, di Cinque minuti, condotto da Bruno Vespa su Raiuno, e dello speciale Sì o no di Enrico Mentana su La7.Obiettivo dichiarato della premier quegli elettori che potrebbero propendere per il Sì ma sono tentati dalla scelta politica contro il governo: «Non è una riforma di destra o di sinistra, ma l’unica riforma che possa migliorare l’efficienza della giustizia in Italia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Meloni e Schlein da Vespa e Mentana, ultimo scontro su Delmastro. La premier evoca la manina, la leader del Pd: «Doveva pretendere le sue dimissioni»

Articoli correlati

La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."». Schlein: «Meloni dovrebbe pretendere le sue dimissioni»«Qui c'è in gioco la Costituzione, l'equilibrio dei poteri che i nostri costituenti hanno scritto.

Meloni: «Delmastro? Leggero». Ma sul caso evoca «la manina»Anzi leggerissima La campagna referendaria si chiude, la premier in difesa: «Se vince il No non mi dimetto».

Tutti gli aggiornamenti su Meloni e Schlein da Vespa e Mentana...

Temi più discussi: Referendum, scontro finale Meloni-Schlein; Giorgia Meloni ed Elly Schlein nello speciale di Enrico Mentana, le posizioni sul referendum sulla Giustizia; Giorgia-Elly, sfida in tv. Garlasco c'entra eccome; Schlein e lo sprint contro la riforma: Ora convinciamo gli indecisi. Conte: Difendiamo le istituzioni.

Giorgia Meloni ed Elly Schlein nello speciale di Enrico Mentana, le posizioni sul referendum sulla GiustiziaCosa si sono dette Elly Schlein e Giorgia Meloni nel faccia a faccia (a distanza) durante lo speciale sul referendum del tg di Enrico Mentana ... virgilio.it

Caso Delmastro, cosa hanno risposto Meloni e Schlein a Enrico MentanaLa difesa di Giorgia Meloni, le critiche di Elly Schlein. Durante il confronto sul referendum, intervistate da Enrico Mentana, la presidente del Consiglio e la segretaria Pd hanno espresso la loro opi ... tg.la7.it

Meloni e Schlein da Vespa e Mentana, ultimo scontro su Delmastro facebook