Durante una visita ufficiale, i leader di Italia e India si sono incontrati in diverse occasioni, scambiandosi sorrisi, scatti fotografici e momenti di condivisione all’interno di monumenti storici. La presenza di sguardi e atteggiamenti che sembrano nascondere più di quanto dicano ha attirato l’attenzione di alcuni osservatori. Le attività svolte sono state documentate senza dichiarazioni ufficiali immediate, lasciando spazio a interpretazioni sulle reali intenzioni di questa collaborazione tra i due paesi.

Sorrisetti sospetti, sguardi complici, selfie al Colosseo, la magia di Roma di notte, tutto un dico e non dico. Manca il bacetto, però c'è Melody, l'equivalente indiano dei Baci Perugina. «Very good toffees, cioè Bbone ste caramelle», apprezza Giorgia assaggiando le mou che le ha donato Narenda Modi. Un regalo simbolico, Melodi infatti è la mescolanza tra Meloni e Modi, la crasi dei cognomi, il tormentone che tra politica e gossip sta facendo impazzire i quotidiani di New Delhi: in tre anni i due si sono visti almeno sette volte. Ma al di là dell'ipotetica amicizia sentimentale, ecco quella concreta tra le nazioni. «Una giornata storica - dice la premier -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni-Modi, asse speciale. "Italia e India vicinissime"

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