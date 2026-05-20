Durante una visita ufficiale, i leader di due paesi hanno firmato sette accordi che riguardano settori come difesa, energia e tecnologia. L’evento si è svolto a Villa Pamphilj e ha visto la partecipazione di entrambe le parti, che hanno confermato l’intenzione di rafforzare la collaborazione tra i due governi. Le firme sono state siglate in occasione di una giornata definita “storica”, segnando un passo importante nella relazione bilaterale. I dettagli degli accordi non sono stati ancora resi pubblici.

A Villa Pamphilj una giornata definita “storica”. Meloni e Modi hanno siglato sette accordi e annunciato il partenariato strategico speciale tra Italia e India Italia e Indiaconsolidano la loro collaborazione politica ed economica con un nuovo salto di qualità nei rapporti bilaterali. Nel corso dell’incontro ufficiale aVilla Pamphilj, la presidente del ConsiglioGiorgia Melonie il primo ministro indiano Narendra Modi hanno annunciato l’elevazione delle relazioni tra i due Paesi a “partenariato strategico speciale”. Meloni ha definito lagiornata “storica”,sottolineando come la visita di Modi rappresenti un momento simbolico dopo oltrevent’anni dall’ultima missione bilaterale di un premier indiano in Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni e Modi rafforzano l’asse strategico: gli accordi su difesa, energia e tecnologia di Italia e India

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