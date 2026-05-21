Meloni | La sovranità alimentare è una scelta intelligente Poi la stoccata ai Timmermans di ogni latitudine e agli ambientalisti da salotto

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"Una scelta politica intelligente ". Così Giorgia Meloni definisce la decisione di creare il ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. Una scelta "non era nominalistica", ci tiene a sottolineare la presidente del consiglio all' assemblea di Coldiretti al PalaLeonessa di Brescia. "Dopo 3 anni e mezzo la sovranità alimentare è una parte del nostro lavoro e le crisi che stiamo vivendo riportano al centro del dibattito il tema della sicurezza alimentare e dell'agricoltura di qualità, che sono una cosa a cui non devi rinunciare se vuoi rimanere libero", ha detto. E ancora: "L'agricoltura è una priorità assoluta per questo governo come ampiamente dimostrato coi fatti in questi 3 anni e mezzo di lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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