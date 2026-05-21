"Una scelta politica intelligente ". Così Giorgia Meloni definisce la decisione di creare il ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. Una scelta "non era nominalistica", ci tiene a sottolineare la presidente del consiglio all' assemblea di Coldiretti al PalaLeonessa di Brescia. "Dopo 3 anni e mezzo la sovranità alimentare è una parte del nostro lavoro e le crisi che stiamo vivendo riportano al centro del dibattito il tema della sicurezza alimentare e dell'agricoltura di qualità, che sono una cosa a cui non devi rinunciare se vuoi rimanere libero", ha detto. E ancora: "L'agricoltura è una priorità assoluta per questo governo come ampiamente dimostrato coi fatti in questi 3 anni e mezzo di lavoro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "La sovranità alimentare è una scelta intelligente". Poi la stoccata ai "Timmermans di ogni latitudine e agli ambientalisti da salotto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Meloni: "Il 1° maggio è la festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia". Poi la stoccata alla sinistra sul salario minimo"Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia.

La spesa intelligente: l'AI nel carrello per ridurre lo spreco alimentareRoma, 15 marzo 2026 – Fare la spesa nel 2026 è diventato un esercizio di precisione tecnologica.

Meloni: La sovranità alimentare è una scelta intelligente. Poi la stoccata ai Timmermans di ogni latitudine e agli ambientalisti da salottoL'agricoltura è una priorità assoluta per questo governo come ampiamente dimostrato coi fatti in questi 3 anni e mezzo di lavoro, le parole della premier. E ancora: Non c'è parola più lontana dalla ... ilgiornale.it

Meloni, 'la sovranità alimentare è una scelta politica intelligente'La scelta di creare il ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare non era nominalistica ma una scelta politica intelligente. (ANSA) ... ansa.it