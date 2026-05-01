Il Primo Maggio viene celebrato come una giornata dedicata a chi, ogni giorno, contribuisce al funzionamento del paese attraverso il lavoro. Durante un intervento pubblico, un esponente ha affermato che questa ricorrenza rappresenta una festa per tutti coloro che, con impegno e sacrificio, sostengono l'Italia. A seguito, sono state rivolte alcune critiche alla sinistra riguardo alle proposte sul salario minimo.

"Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani. Lo abbiamo fatto con il taglio del cuneo fiscale, con gli incentivi all'occupazione, con gli interventi sulla sicurezza sul lavoro. E continuiamo a farlo rafforzando la qualità del lavoro, la tutela dei salari più bassi e il contrasto a ogni forma di sfruttamento, compreso il caporalato digitale". Lo scrive la premier, Giorgia Meloni in un post su X in occasione della festa dei lavoratori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Il 1° maggio è la festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia". Poi la stoccata alla sinistra sul salario minimo

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