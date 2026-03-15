La spesa intelligente | l' AI nel carrello per ridurre lo spreco alimentare

Nel 2026, fare la spesa in Italia coinvolge strumenti tecnologici avanzati come l'intelligenza artificiale, che aiuta a ridurre lo spreco alimentare. Le persone utilizzano sistemi digitali integrati nei carrelli per monitorare la freschezza dei prodotti e ottimizzare gli acquisti. Questo approccio mira a limitare gli sprechi e a rendere più efficiente il consumo quotidiano.

Roma, 15 marzo 2026 – Fare la spesa nel 2026 è diventato un esercizio di precisione tecnologica. Dopo anni di inflazione che hanno eroso il potere d'acquisto, gli italiani hanno imparato a usare i dati come arma di difesa. L'uso dell'AI per ridurre lo spreco alimentare Oggi, il 65% dei consumatori utilizza quotidianamente applicazioni di intelligenza artificiale per pianificare gli acquisti alimentari, un'abitudine che ha portato a una riduzione dello spreco domestico del 22%. Il risultato? Una famiglia tipo di quattro persone riesce a risparmiare circa 720 euro l'anno sulla spesa alimentare, senza rinunciare alla qualità, ma semplicemente ottimizzando i tempi e i luoghi d'acquisto tramite algoritmi predittivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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