Meloni fa accordi da capogiro con Modi e l’Ue la ricatta per la firma del Mes

Il primo ministro di Nuova Delhi ha incontrato le autorità italiane a Roma, firmando accordi su diversi settori tra cui difesa, aerospazio, componenti, tessile, agroalimentare e turismo. Durante la visita, ha anche incontrato rappresentanti dell’Unione Europea, che ha insistito sulla firma del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes). Le intese tra le due nazioni riguardano collaborazioni commerciali e progetti condivisi, mentre le trattative con l’UE sono incentrate sulla ratifica del trattato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Si può definire avanguardia della comunicazione politica il video postato sui social dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima del bilaterale con il primo ministro indiano, Narendra Modi. Una busta di cioccolatini marca «Melody», un omaggio del leader indiano al premier, una crasi fra i loro due nomi già utilizzata in passato quando nel 2023 si scherzava circa una love story inventata tra i due. Loro ridono, l’intesa è sincera e si vede. Piaccia o meno, il premier ha ottime capacità relazionali che son servite anche in questo caso a chiudere intese per miliardi di euro. Il primo bilaterale di Modi (ricevuto in mattinata al Colle dal presidente Mattarella), dopo 26 anni dall’ultimo incontro Italia-India a Roma, arriva in un momento strategico. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni fa accordi da capogiro con Modi e l’Ue la ricatta per la firma del Mes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Difesa, energia, infermieri: cosa c’è nei sette accordi miliardari firmati da Meloni e ModiUn accordo, quello tra Italia e India, che si sviluppa in 7 punti, e coinvolge altrettanti ministeri (Difesa, Imprese e Made in Italy, Ambiente e... Ue-India, passa da Roma il futuro della cooperazione. Meloni riceve ModiTutto pronto a Villa Pamphili per l’arrivo del Primo Ministro dell’India, Narendra Modi. Flessibilità, ma per farne cosa? Giorgia Meloni chiede una deroga al Patto di stabilità europeo, ma non spiega con quale finalità. Chiedere l’esenzione dagli accordi è di per sé una scelta che rischia di indebolire la fiducia dei mercati finanziari nei confronti del x.com Lettera all’Ue, fonti Mef: Si continua a trattare. Conte: Meloni è contro i suoi accordiLa portavoce della Commissione conferma di aver ricevuto il testo e l’impegno delle istituzioni: Stiamo monitorando da vicino la situazione, usare fondi a ... repubblica.it Ue, Conte: Meloni scrive una lettera contro gli accordi che ha firmatoRoma, 18 mag. (askanews) – ‘Il nuovo Patto libera circa 35 miliardi di euro. msn.com