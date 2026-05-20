L’accordo tra Italia e India si compone di sette patti che coinvolgono vari ministeri e istituzioni di entrambi i paesi. Tra le aree interessate ci sono la difesa, l’energia, il settore sanitario, l’agricoltura, le infrastrutture, la cultura e la sicurezza energetica. La firma di questi accordi è avvenuta alla presenza di rappresentanti governativi, tra cui l’ambasciata italiana in India e la Guardia di Finanza, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le due nazioni in diversi settori.

Un accordo, quello tra Italia e India, che si sviluppa in 7 punti, e coinvolge altrettanti ministeri (Difesa, Imprese e Made in Italy, Ambiente e della Sicurezza Energetica, Cultura, Agricoltura, Infrastrutture e Trasporti, Salute), oltre che la Guarda di Finanzia e l’Ambasciata d’Italia in India. Sono questi i soggetti protagonisti degli impegni sottoscritti oggi a Roma, nella suggestiva sede del governo di Villa Doria Pamphilj, tra la presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal primo ministro Narendra Modi. Road map e memorandum. Il primo paragrafo è dedicato alla “Roadmap Italia-India nel campo delle industrie della difesa e Dichiarazione Congiunta d’Intenti Italia-India sul rafforzamento della cooperazione bilaterale nel settore dell’industria della difesa ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Difesa, energia, infermieri: cosa c’è nei sette accordi miliardari firmati da Meloni e Modi

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