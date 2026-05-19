Ue-India passa da Roma il futuro della cooperazione Meloni riceve Modi
A Villa Pamphili si tiene un incontro tra il Primo Ministro indiano e la presidente del Consiglio italiano, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra i due Paesi. L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri tra l’Unione Europea e l’India, con il focus sulla cooperazione tra le due parti. La visita di Narendra Modi a Roma segue un percorso di rapporti consolidati e di accordi in campo economico e politico. La presenza del leader indiano sottolinea l’importanza dell’alleanza strategica tra le due nazioni.
Tutto pronto a Villa Pamphili per l’arrivo del Primo Ministro dell’India, Narendra Modi. Il vertice bilaterale con Giorgia Meloni serve a cementare una volta di più una partnership ormai altamente strategica, impreziosita da quella sintonia personale tra i leader ribattezzata dai media “Melodi”. Imec, difesa ed energia al centro dell’incontro (ma senza dimenticare le evoluzioni politiche in seno alla Brics). Il quadro di instabilità generale, certamente preoccupante, è un elemento che può paradossalmente rafforzare il legame tra Roma e Nuova Dehli, con quest’ultima che dedica all’Italia una particolare attenzione. Nelle geometrie immaginate... 🔗 Leggi su Formiche.net
Guerres, Russie, Chine : Décryptage du Nouveau Chaos Géopolitique - Documentaire Monde - BSF
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