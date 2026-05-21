Meloni e la terza visita sulla frana di Niscemi | Progetti operativi per i 150 milioni stanziati a febbraio

La presidente del Consiglio è tornata a Niscemi, dove ha visitato nuovamente l’area interessata dalla frana di febbraio. Durante l’incontro ha annunciato che saranno adottati due programmi relativi ai 150 milioni di euro stanziati a febbraio, i quali saranno presentati al prossimo Consiglio dei ministri, previsto per il 22 maggio. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative di intervento e di gestione dell’emergenza legata all’evento naturale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto di essere a Niscemi per la terza volta dopo la frana di febbraio e annunciare due programmi che saranno licenziati dal Consiglio dei ministri del 22 maggio. In sostanza, specifica, si tratta di articolare come verranno effettivamente spesi i 150 milioni già stanziati a febbraio, in seguito alla frana che ha cancellato un pezzo di paese, a fine gennaio. Cosa ha detto Meloni. «In pochi mesi dal decreto che stanziava 150 milioni per occuparsi delle tre regioni interessate dal ciclone Harry – ha spiegato la premier – mettiamo a terra due diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e diciamo sulle opere infrastrutturali fondamentali e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizzi delle famiglie che hanno perso la casa e le demolizioni che sono necessarie. 🔗 Leggi su Open.online

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Sicilia, si allarga la frana a Niscemi dopo il maltempo

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