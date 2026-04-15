La frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro ex presidenti della regione Sicilia. Secondo le verifiche della procura di Gela, i ex governatori non avrebbero utilizzato i fondi disponibili per realizzare gli interventi di messa in sicurezza. Parallelamente, si continua a monitorare la situazione sul fronte della frana di natura fisica, che interessa il territorio di Niscemi.

C’è la frana fisica, quella di Niscemi (CL) e c’è quella giudiziaria. La seconda, vede 13 indagati dalla procura di Gela. Tra questi gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia, quelli in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci – oggi ministro alla Protezione civile, che peraltro dopo i fatti aveva sollecitato una indagine amministrativa sulle omissioni dopo la prima grossa frana del 1997 – e quello in carica, Renato Schifani. “Ma ci saranno altri indagati”, ha sottolineato ieri il procuratore Salvatore Vella. Per i magistrati, lo smottamento di gennaio scorso è il prolungamento di quello del 1997, sul quale – è la tesi dell’accusa – non si è agito: nessuna opera strutturale realizzata, i fondi non spesi.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Frana di Niscemi, indagati gli ultimi quattro presidenti della Sicilia. Per la Procura non spesero i fondi a disposizione per gli interventi

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