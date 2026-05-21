Meloni agli agricoltori | La terra è custodia non devastazione

Il governo ha rivolto un messaggio agli agricoltori sulla tutela della terra, sottolineando che essa deve essere considerata una custodia e non un elemento di devastazione. Nel frattempo, si stanno facendo domande sulle conseguenze delle nuove regole doganali europee, in particolare sui prezzi dei prodotti agricoli. La questione della sovranità alimentare si è poi affermata come un tema di sicurezza nazionale, portando a riflettere sull’importanza di garantire approvvigionamenti stabili e controllati.

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