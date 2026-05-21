Giorgia Meloni l’agricoltura e l’attacco agli ambientalisti | Spiegate ai Timmermans che non è devastazione ma custodia della terra

In una dichiarazione recente, un rappresentante politico ha affrontato il tema dell’agricoltura e delle politiche ambientali, criticando le interpretazioni di alcuni ambientalisti. Ha sottolineato che le attività agricole devono essere considerate come una forma di tutela del territorio, piuttosto che di distruzione. Inoltre, ha richiesto all’Europa di rivedere le norme doganali e i codici di riferimento negli accordi di libero scambio, evidenziando come tali modifiche possano influenzare le relazioni commerciali e le pratiche agricole.

«I principi di reciprocità sono condizioni minime negli accordi di libero scambio. Chiediamo che l’Europa riveda la normativa doganale e il codice di riferimento, perché questo fa la differenza». Queste le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’evento “Coldiretti forza amica del Paese – Salute, sicurezza, prossimità: l’Italia del cibo”, in corso a Brescia. La sovranità alimentare, per la premier, «è un pilastro del nostro lavoro». «Viviamo una stagione storica dove i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del nostro dibattito il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare», ha osservato Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

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