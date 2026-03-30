Terra Santa incidente chiuso Patriarcato e custodia | questione è risolta

Il divieto di accesso imposto da Israele al Patriarca latino di Gerusalemme ha suscitato proteste da parte della Chiesa locale. Dopo alcune settimane di tensione, le autorità israeliane hanno comunicato la fine del divieto, chiudendo così la questione. La custodia dei luoghi santi e il ruolo del Patriarcato sono stati ufficialmente riconosciuti e mantenuti nelle modalità precedenti.