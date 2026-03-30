Terra Santa incidente chiuso Patriarcato e custodia | questione è risolta
Il divieto di accesso imposto da Israele al Patriarca latino di Gerusalemme ha suscitato proteste da parte della Chiesa locale. Dopo alcune settimane di tensione, le autorità israeliane hanno comunicato la fine del divieto, chiudendo così la questione. La custodia dei luoghi santi e il ruolo del Patriarcato sono stati ufficialmente riconosciuti e mantenuti nelle modalità precedenti.
Dopo l’indignazione generale per il divieto di accesso imposto da Israele al Patriarca latino di Gerusalemme, il card. Pierbattista Pizzaballa e al Custode di Terra Santa, mons. Francesco Ielpo ieri alla Basilica del Santo Sepolcro l’incidente viene chiuso. Accordo per la celebrazione dei riti della Settimana Santa. Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
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