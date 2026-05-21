La presidente del Consiglio ha visitato questa mattina Niscemi, una cittadina della Sicilia appartenente al libero consorzio comunale di Caltanissetta. Domani sarà presente in un Consiglio dei ministri durante il quale si discuterà la messa in sicurezza dei territori e il programma riguardante gli indennizzi. La visita si inserisce in un programma di incontri ufficiali e incontri con le autorità locali. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni ufficiali al momento.

Nuova visita a Niscemi del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier è volata questa mattina alla volta della Sicilia, verso la cittadina che fa parte del libero consorzio comunale di Caltanissetta. Con lei c’è ancora una volta il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, per la terza volta dopo la frana che ha colpito il territorio lo scorso 25 gennaio, provocando lo sgombero di oltre 1.500 persone dalle loro case con un fronte di oltre 4 km. Uscita dalla riunione, durata oltre due ore, la premier ha annunciato ai microfoni della stampa: «Noi domani abbiamo un altro Consiglio dei ministri in cui vorremmo licenziare due programmi, ciascuno del valore di 75 milioni di euro, per un totale quindi di 150 milioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni a Niscemi: domani in CdM la messa in sicurezza dei territori e il programma sugli indennizzi (video)

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