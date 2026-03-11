Crisi Iran Meloni | Rimpatriati 25 mila italiani completare messa in sicurezza connazionali – Il video

Il governo ha annunciato che sono stati rimpatriati 25 mila italiani dal Iran. L’obiettivo è ora di portare a termine le operazioni di messa in sicurezza per tutti i cittadini italiani presenti nel paese e garantire assistenza a chi si trova ancora in difficoltà. La priorità resta quella di completare le procedure di evacuazione e tutela dei connazionali coinvolti.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Dobbiamo completare l'azione di messa in sicurezza delle decine di migliaia di italiani e dare assistenza a chi è rimasto bloccato. Abbiamo organizzato voli e convogli che hanno permesso di rimpatriare finora oltre 25 mila connazionali dando priorità a chi era in transito e a chi era in situazione in particolare fragilità. E desidero ringraziare in modo particolare tutte le nazioni del Golfo per il grande aiuto che ci hanno dato in questo frangente, così come il ministero degli Esteri, l'intelligence e la Protezione Civile per questo importantissimo lavoro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Iran, Tajani rassicura: “Oltre 20 mila italiani rimpatriati da inizio guerra”Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri ha sollecitato una risposta compatta dell'Unione Europea, affinché possa "svolgere un ruolo comune...

Tajani: Rimpatriati oltre 20mila italiani dall'inizio della crisi nel Golfo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Dall'inizio della crisi in Iran sono stati rimpatriati oltre 20mila italiani.

Crisi Iran, Meloni: Rimpatriati 25 mila italiani, completare messa in sicurezza connazionali

Contenuti utili per approfondire Crisi Iran

Temi più discussi: Guerra Iran, Tajani: Oltre 20mila rimpatri da inizio crisi. Hormuz minaccia economia; Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%; Guerra Iran, Meloni : Governo al lavoro, tuteliamo sicurezza degli italiani; Iran, Tajani: Rimpatriati oltre 20mila italiani. Allarme Hormuz: Oggi passate solo 2-3 navi, danni all’economia mondiale.

Crisi Iran, Meloni: Rimpatriati 25 mila italiani, completare messa in sicurezza connazionali(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Dobbiamo completare l'azione di messa in sicurezza delle decine di migliaia di italiani e dare assistenza a chi è rimasto bloccato. Abbiamo organizzato voli e ... ilmattino.it

Medio Oriente, Meloni al Parlamento: Crisi tra le più complesse, il governo non è complice di decisioni altruiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito in Parlamento sulla linea del governo riguardo alla crisi in Medio Oriente ... 361magazine.com

#Iran , #Meloni: crisi complessa, invito alla coesione. Italia non prenderà parte agli attacchi - #IranWar - #governoMeloni - facebook.com facebook

Crisi in medio oriente: gli Stati Uniti attaccano navi posamine dell’Iran nello stretto di Hormuz. Droni e missili colpiscono ancora Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Segui gli aggiornamenti a questo link x.com