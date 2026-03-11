Crisi Iran Meloni | Rimpatriati 25 mila italiani completare messa in sicurezza connazionali – Il video

Da open.online 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha annunciato che sono stati rimpatriati 25 mila italiani dal Iran. L’obiettivo è ora di portare a termine le operazioni di messa in sicurezza per tutti i cittadini italiani presenti nel paese e garantire assistenza a chi si trova ancora in difficoltà. La priorità resta quella di completare le procedure di evacuazione e tutela dei connazionali coinvolti.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Dobbiamo completare l'azione di messa in sicurezza delle decine di migliaia di italiani e dare assistenza a chi è rimasto bloccato. Abbiamo organizzato voli e convogli che hanno permesso di rimpatriare finora oltre 25 mila connazionali dando priorità a chi era in transito e a chi era in situazione in particolare fragilità. E desidero ringraziare in modo particolare tutte le nazioni del Golfo per il grande aiuto che ci hanno dato in questo frangente, così come il ministero degli Esteri, l'intelligence e la Protezione Civile per questo importantissimo lavoro". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Iran, Tajani rassicura: “Oltre 20 mila italiani rimpatriati da inizio guerra”Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri ha sollecitato una risposta compatta dell'Unione Europea, affinché possa "svolgere un ruolo comune...

Tajani: Rimpatriati oltre 20mila italiani dall'inizio della crisi nel Golfo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Dall'inizio della crisi in Iran sono stati rimpatriati oltre 20mila italiani.

Crisi Iran, Meloni: Rimpatriati 25 mila italiani, completare messa in sicurezza connazionali

Video Crisi Iran, Meloni: Rimpatriati 25 mila italiani, completare messa in sicurezza connazionali

Contenuti utili per approfondire Crisi Iran

Temi più discussi: Guerra Iran, Tajani: Oltre 20mila rimpatri da inizio crisi. Hormuz minaccia economia; Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%; Guerra Iran, Meloni : Governo al lavoro, tuteliamo sicurezza degli italiani; Iran, Tajani: Rimpatriati oltre 20mila italiani. Allarme Hormuz: Oggi passate solo 2-3 navi, danni all’economia mondiale.

crisi iran crisi iran meloni rimpatriatiCrisi Iran, Meloni: Rimpatriati 25 mila italiani, completare messa in sicurezza connazionali(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Dobbiamo completare l'azione di messa in sicurezza delle decine di migliaia di italiani e dare assistenza a chi è rimasto bloccato. Abbiamo organizzato voli e ... ilmattino.it

Medio Oriente, Meloni al Parlamento: Crisi tra le più complesse, il governo non è complice di decisioni altruiLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito in Parlamento sulla linea del governo riguardo alla crisi in Medio Oriente ... 361magazine.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.