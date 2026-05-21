Meloni a Brescia | Senza difesa non si può garantire la libertà

Durante un evento a Brescia, il presidente del Consiglio ha affermato che senza difesa non si può garantire la libertà. Sono state sollevate domande sulla relazione tra spesa militare e protezione del tessuto produttivo. Inoltre, si è parlato del motivo per cui la maggioranza ha deciso di annullare una mozione riguardante la riduzione dei fondi destinati alla difesa. La discussione si è concentrata su questioni di sicurezza e investimenti pubblici.

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