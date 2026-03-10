L’Italia si unisce a Gran Bretagna e Germania in un accordo per proteggere la navigazione nello Stretto di Hormuz. I primi ministri di questi paesi hanno avuto conversazioni telefoniche per discutere dell’aumento delle tensioni in Medio Oriente. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali di Downing Street. La triplice alleanza mira a garantire la libertà di navigazione in una zona strategica.

Gran Bretagna, Germania e Italia unite per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz: questa la nuova alleanza confermata da Downing Street che spiega come i premier Starmer, Merz e Meloni abbiano avuto alcune conversazioni telefoniche sull’escalation in Medio Oriente. I tre “hanno concordato sulla vitale importanza della libertà di navigazione per le navi che attraversano queste acque” e “hanno inoltre concordato di collaborare strettamente nei prossimi giorni di fronte alle minacce iraniane “, ha riferito un portavoce di Downing Street. I tre capi di governo si sono confrontati nel corso di alcune chiamate telefoniche separate e hanno chiuso la comunicazione promettendosi di “ lavorare strettamente insieme “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Anche l’Italia a difesa dello Stretto di Hormuz: triplice alleanza tra Meloni, Starmer e Merz per garantire la libera navigazione

Articoli correlati

Trump all’Iran: «Si arrenda». Teheran: «Non chiudiamo stretto di Hormuz: ma colpiremo ogni nave nemica». Vertice tra Meloni-Starmer-Merz-Macron – La direttaLavorare insieme per «la diplomazia e il coordinamento militare» in risposta all’escalation bellica innescata in Medio Oriente dagli attacchi di Usa...

Iran, il Pentagono: «Oggi gli attacchi più duri». Starmer sente Merz e Meloni: «Al lavoro per difendere le navi nello stretto di Hormuz». E Teheran minaccia Trump | Borse in positivo, giù il petrolio Il capo del Pentagono Hegseth: «Oggi la giornata più pesante di attacchi, non ci fermeremo finché il nemico sarà sconfitto».

Altri aggiornamenti su Anche l'Italia a difesa dello Stretto...

Temi più discussi: Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Guerra in Iran, quali sono le conseguenze sul settore agroalimentare? Cosa sapere; Con la chiusura dello stretto di Hormuz ecco gli effetti su produzione alimentare e scorte in Italia; Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia.

Stretto di Hormuz: effetto domino da petrolio e gas ai prezzi del ciboGli effetti si vedono già nei mercati: petrolio e gas in forte aumento, costi di trasporto marittimo in crescita e nuove pressioni sui prezzi alimentari. Sono gli effetti a catena che possono ... repubblica.it

Lo stretto di Hormuz 'zona di guerra', traffico navale quasi azzeratoIl settore marittimo internazionale lo ha classificato come zona di operazioni belliche, con circa mille navi bloccate nell'area a causa dell'escalation militare in Medio Oriente. Secondo la Lloyd's ... ansa.it

#Iran , con il blocco dello stretto di #Hormuz è battaglia tra Asia ed Europa per il #Gnl - facebook.com facebook

#Iran , con il blocco dello stretto di #Hormuz è battaglia tra Asia ed Europa per il #Gnl x.com