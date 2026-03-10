Anche l’Italia a difesa dello Stretto di Hormuz | triplice alleanza tra Meloni Starmer e Merz per garantire la libera navigazione

L’Italia si unisce a Gran Bretagna e Germania in un accordo per proteggere la navigazione nello Stretto di Hormuz. I primi ministri di questi paesi hanno avuto conversazioni telefoniche per discutere dell’aumento delle tensioni in Medio Oriente. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali di Downing Street. La triplice alleanza mira a garantire la libertà di navigazione in una zona strategica.

Gran Bretagna, Germania e Italia unite per garantire la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz: questa la nuova alleanza confermata da Downing Street che spiega come i premier Starmer, Merz e Meloni abbiano avuto alcune conversazioni telefoniche sull'escalation in Medio Oriente. I tre "hanno concordato sulla vitale importanza della libertà di navigazione per le navi che attraversano queste acque" e "hanno inoltre concordato di collaborare strettamente nei prossimi giorni di fronte alle minacce iraniane ", ha riferito un portavoce di Downing Street. I tre capi di governo si sono confrontati nel corso di alcune chiamate telefoniche separate e hanno chiuso la comunicazione promettendosi di " lavorare strettamente insieme ".

