Meloni a Brescia | l’agricoltura è un asset strategico per il Paese

Durante un evento a Brescia, una rappresentante del governo ha sottolineato che l’agricoltura rappresenta un settore fondamentale per il Paese. Sono state poste alcune domande riguardo alle conseguenze del divieto europeo sui cibi sintetici sul mercato italiano e sull’importanza della trasparenza riguardo all’origine dei prodotti, considerata un diritto riconosciuto a livello democratico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito a queste questioni.

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