La mobilità come asset strategico per le imprese

Negli ultimi anni, la gestione della mobilità aziendale ha assunto un ruolo sempre più centrale per le imprese. Una volta si trattava principalmente di coordinare un parco auto, mentre oggi si tratta di integrare soluzioni innovative e sostenibili. Le aziende stanno rivedendo le proprie strategie di movimentazione, puntando su tecnologie e servizi per ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza.

Un tempo gestire la flotta aziendale significava coordinare semplicemente un parco auto, adesso la questione è cambiata ed è molto più complessa perché si tratta di gestire la mobilità a tutto tondo, un asset cruciale e trasversale che coinvolge diverse funzioni aziendali che prendono in considerazione esigenze economiche, ambientali e organizzative. E’ una delle novità che emerge dal Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità 2026, un’indagine annuale condotta da Arval Mobility Observatory in collaborazione con Ipsos, conferma questa tendenza, analizzando i cambiamenti nella mobilità professionale in Italia e in altri 32 Paesi europei ed extraeuropei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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