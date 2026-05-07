Il 7 maggio 2026, è stato annunciato che Cristiano Fini è stato rieletto alla guida della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA). In un contesto caratterizzato da guerre, crisi climatiche e tensioni economiche, Fini ha sottolineato come l’agricoltura rappresenti un elemento centrale per la sicurezza del Paese, la stabilità sociale e il suo sviluppo futuro. La sua posizione evidenzia la volontà di rafforzare il ruolo strategico del settore agricolo.

Roma, 7 Maggio 2026 – “In un tempo segnato da guerre, crisi climatiche e tensioni economiche globali, l’agricoltura non è un settore marginale, ma un pilastro della sicurezza nazionale, della coesione sociale e del futuro del Paese. Chiediamo che l’ agricoltura sia considerata un vero asset strategico, perché la sovranità alimentare è la base della libertà di un popolo: un popolo che non può sfamarsi è un popolo ricattabile”. Sono state queste le parole espresse da Cristiano Fini rieletto all’unanimità presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani. Imprenditore vitivinicolo di Castelfranco Emilia, nel Modenese, 54 anni, è stato rieletto ieri dalla IX Assemblea elettiva “Agricoltori custodi di territorio, custodi di futuro”, riunita a Roma all’Auditorium Antonianum.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “L’agricoltura diventi un asset strategico per il Paese” l’appello di Cristiano Fini rieletto alla guida di Cia

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