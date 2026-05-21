Melito caso Antimafia | polemica sulle candidate del Campo Largo
A Melito si è aperto un dibattito dopo che la Commissione Antimafia ha segnalato due candidate del movimento politico Campo Largo. Le candidate sono state inserite in lista senza che siano state coinvolte in procedimenti giudiziari o condanne note. La loro presenza ha generato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici, alcuni criticando la scelta, altri difendendo la selezione. La discussione si concentra sui rischi e le implicazioni legate alla presenza femminile in un contesto già segnato da tensioni politiche.
? Punti chiave Chi sono le due candidate segnalate dalla Commissione Antimafia?. Perché la presenza di queste donne crea un corto circuito politico?. Come spiegano i vertici regionali la vicinanza alle persone segnalate?. Quali conseguenze avrà questo scandalo sulla tenuta del Campo Largo?.? In Breve Anna Ranucci rinviata a giudizio per accesso abusivo a sistema informatico.. Lucia Roma condannata ad Ancona a un anno e due mesi per tentata estorsione.. Le candidate sono tra i 28 nomi segnalati dalla Commissione Antimafia.. Nino Simeone e Giovanni Mensoro sono i consiglieri regionali vicini alle candidate.. A Melito la campagna elettorale per le comunali si accende di una tensione inedita dopo che la Commissione Antimafia ha pubblicato l’elenco dei candidati ritenuti impresentabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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