Melito caso Antimafia | polemica sulle candidate del Campo Largo

A Melito si è aperto un dibattito dopo che la Commissione Antimafia ha segnalato due candidate del movimento politico Campo Largo. Le candidate sono state inserite in lista senza che siano state coinvolte in procedimenti giudiziari o condanne note. La loro presenza ha generato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici, alcuni criticando la scelta, altri difendendo la selezione. La discussione si concentra sui rischi e le implicazioni legate alla presenza femminile in un contesto già segnato da tensioni politiche.

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