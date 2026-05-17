A Melfi sono state annunciate altre 425 uscite dalla produzione di Stellantis, scatenando reazioni da parte della Rete25Aprile. La questione riguarda il potenziale impatto di queste uscite sul futuro occupazionale nella zona del Vulture-melfese. La Rete25Aprile ha accusato i vertici sindacali di aver tradito i lavoratori, contestando le decisioni prese e criticando il ruolo delle rappresentanze sindacali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra le parti coinvolte.

? Punti chiave Come influenzeranno queste nuove uscite il futuro occupazionale del Vulture-melfese?. Perché la Rete25Aprile accusa i vertici sindacali di aver tradito i lavoratori?. Chi sono i responsabili delle scelte che stanno aumentando la precarietà?. Quali sono le reali implicazioni politiche dietro la gestione della crisi Stellantis?.? In Breve Nuove 425 uscite si sommano ai 2800 esuberi già registrati nell'area di Melfi.. Rete25Aprile accusa dirigenti CGIL Basilicata di privilegiare ambizioni politiche rispetto ai lavoratori.. La scelta di Castelluccio Inferiore per il 1° maggio è criticata per scarsa visibilità.. Accordi tra Stellantis, UiL e CISL del 23 aprile alimentano precarietà nel Vulture-melfese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi, nuove 425 uscite Stellantis: la Rete25Aprile attacca i sindacati

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