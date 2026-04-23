Stellantis ha corrisposto un'indennità a 425 operai per lasciare la fabbrica di Melfi. Da gennaio, oltre 1.000 lavoratori hanno lasciato i siti produttivi italiani. Nonostante la ripresa della produzione nel primo trimestre, la casa automobilistica ha continuato a pagare per il pensionamento o l'uscita volontaria dei dipendenti. La situazione riguarda diverse aree di produzione nel paese.

Alla faccia della ripresa della produzione in Italia nel primo trimestre, Stellantis apre di nuovo il portafoglio per allontanare gli operai dalle fabbriche. Il gruppo franco-italiano ha annunciato ai sindacati la volontà di aprire un nuovo scivolo per la fabbrica di Melfi: incentiverà 425 esuberi, circa il 10% dei dipendenti del sito lucano. Sale così a circa 1.000 il numero delle uscite pagate dall’inizio del 2026. La decisione di intervenire sulla pianta organica dello stabilimento in Basilicata, tra l’altro, conclama come il leggero aumento dei volumi tra gennaio e marzo, e l’avvio di nuove produzioni nei prossimi mesi, siano insufficienti a saturare la fabbrica sotto il profilo occupazionale: una smentita degli annunci fatti negli ultimi mesi, anche ai tavoli ministeriali, da parte dei manager e dello stesso ministro Adolfo Urso.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis paga 425 operai per lasciare la fabbrica di Melfi. Da inizio anno oltre 1.000 uscite dai siti italiani

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