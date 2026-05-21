A Melfi si svolge il Memorial Tartaglia, un evento dedicato alla storia del calcio locale. Durante la manifestazione, la comunità avrà l’opportunità di incontrare alcune delle figure più rappresentative del calcio, considerate leggende per il territorio. L'iniziativa mira a ricordare un noto educatore della zona attraverso il coinvolgimento di ex calciatori e personalità sportive di rilievo. Tra gli ospiti attesi figura anche Renato Zaccarelli, che parteciperà alla celebrazione.

? Punti chiave Chi sono le leggende del calcio che incontreranno la comunità di Melfi?. Come può lo sport celebrare la memoria di un grande educatore locale?. Quali premi speciali verranno consegnati durante la serata al Centro Nitti?. Perché il Toro Club ha scelto proprio questo tema per il Memorial?.? In Breve Mostra su Renato Zaccarelli curata da Giampaolo Muliari presso il Centro Culturale Nitti.. Presentazione libro Il Toro di Amsterdam di Riccardo Bisti con Alessandro Muliari.. Presenza dell'ex calciatore Franco Selvaggi insieme all'ospite d'onore Renato Zaccarelli.. Consegna premi Piero Rinaldi e Gian Paolo Ormezzano a Riccardo Bisti a Melfi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melfi, il Memorial Tartaglia celebra la storia con Renato Zaccarelli

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