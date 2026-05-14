melfi la storia di federico ii prende vita con il digitale

A Melfi, la storia di Federico II si arricchisce grazie a un progetto digitale che utilizza la realtà aumentata per far interagire i visitatori con i reperti dell’epoca. Gli studenti hanno realizzato un’applicazione che permette di visualizzare virtualmente gli oggetti storici, creando un percorso immersivo all’interno del museo. Questa iniziativa mira a rendere più coinvolgente l’esperienza culturale, consentendo ai visitatori di scoprire dettagli e informazioni attraverso dispositivi digitali durante la visita.

? Punti chiave Come può la realtà aumentata far parlare i reperti di Federico II?. Cosa hanno creato gli studenti per trasformare il museo in un'esperienza immersiva?. Perché il cinema d'animazione è diventato fondamentale per studiare l'archeologia?. Come cambierà la visita al Museo Massimo Pallottino grazie alle nuove tecnologie?.? In Breve Progetto parte dal Liceo Quinto Orazio Flacco con collaborazione EURO-NET e Parerga Srl.. Percorso diviso in tre moduli tra analisi storica, tecnologie digitali e cinema d'animazione.. Iniziativa inserita nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola dei Ministeri.. Evento conclusivo previsto a fine maggio presso il Museo Massimo Pallottino di Melfi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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