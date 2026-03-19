A Gubbio si svolge il festival dedicato alla danza, intitolato “Renato Fiumicelli”, che richiama l’attenzione sulla scena locale. L’evento attira anche Eleonora Abbagnato, nota ballerina che partecipa all’attesa manifestazione. La danza viene proposta come forma d’arte universale, attraverso performance che mettono in risalto i corpi, la musica e l’impegno degli artisti coinvolti.

La danza torna a parlare con un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni: quello dei corpi, della musica, dell’impegno e dei sogni. Gubbio si prepara ad accogliere la 43esima edizione del Festival-Concorso “Renato Fiumicelli“, in scena dal 27 al 29 marzo con il titolo “ Dancing Beyond Borders “, un invito ad andare oltre ogni confine attraverso l’arte. Da oltre quarant’anni la manifestazione trasforma la città dei Ceri in un crocevia di giovani talenti, insegnanti e coreografi provenienti da tutta Italia, offrendo uno spazio di formazione e confronto che cresce insieme alle nuove generazioni. Un appuntamento che non è solo spettacolo, ma anche occasione concreta di crescita, grazie a borse di studio e opportunità professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio celebra la danza con il “Renato Fiumicelli“. L’arte oltre i confini, attesa per Eleonora Abbagnato

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