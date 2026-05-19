Meghan Markle e Harry hanno celebrato otto anni di matrimonio, avvenuti il 19 maggio 2019 con una cerimonia che ha richiamato lo stile di quella di altri membri della famiglia reale. La coppia ha condiviso alcune foto inedite sulla loro relazione, suscitando attenzione tra i media. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale e ha visto la partecipazione di familiari e amici. Da allora, sono rimasti sotto i riflettori per diversi eventi pubblici e questioni personali.

Meghan Markle e Harry festeggiano otto anni di matrimonio. Infatti, sono convolati a nozze il 19 maggio 2019 con una cerimonia regale sullo stile di quella di William e Kate Middleton. Per celebrare l’anniversario la Duchessa del Sussex ha condiviso su Instagram delle foto inedite in cui vengono svelate scenette imbarazzanti per un Principe, figlio di un Re. Visualizza questo post su Instagram In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle e Harry, otto anni di matrimonio: foto inedite e imbarazzanti

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