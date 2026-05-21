Mega progetto turistico Antonelli a giudizio

Un progetto turistico di grandi dimensioni, con impianti di risalita, ristoranti e strutture ricettive, è stato portato davanti a un giudice. L'iniziativa, valutata in milioni di euro, si trova ora al centro di un procedimento legale dopo che sono emerse irregolarità nelle informazioni usate per ottenere i finanziamenti. La vicenda riguarda una richiesta di risarcimento danni presentata da un soggetto coinvolto, che ha portato all'apertura di un'azione penale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un progetto turistico milionario con sciovie, ristoranti e strutture ricettive a Sarnano, finanziato sulla base di informazioni false. È questa, in sintesi, l’accusa all’imprenditore Umberto Antonelli, 68 anni, residente a Servigliano, rappresentante legale della Sassotetto srl, finito sotto processo per tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. I fatti risalgono al luglio 2021. L’imprenditore avrebbe inviato al Comune di Sarnano la proposta di un progetto per un "Sistema integrato per lo sviluppo dell’entroterra", attraverso un insieme di interventi di interesse pubblico, con una scheda predisposta sulla base di informazioni che, secondo l’accusa, sarebbero state false, facendo cadere in errore il Comune sui presupposti dell’intervento e inducendolo ad approvare il progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mega progetto turistico, Antonelli a giudizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cortona Sunflower: presentati logo e sito web del progetto turisticoArezzo, 26 marzo 2026 – Cortona Sunflower: presentati logo e sito web del progetto turistico. Macari, la Giunta valuta un cambio di rotta per il progetto turistico? Domande chiave Cosa spinge la Giunta a mettere in discussione i pareri tecnici? Perché le proteste dei residenti stanno bloccando il progetto...