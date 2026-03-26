Arezzo, 26 marzo 2026 – È stato annunciato il logo e il sito web del progetto turistico Cortona Sunflower, una iniziativa che coinvolge operatori del settore sotto il simbolo del girasole. Questa è la seconda tappa del progetto, che mira a promuovere il turismo locale attraverso strumenti digitali e immagine coordinata.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Cortona Sunflower: presentat i logo e sito web del progetto turistico. Seconda tappa dell’iniziativa che coinvolge operatori del settore sotto il simbolo del girasole. Presentati logo e sito web del progetto turistico « Cortona Sunflower». Questo giovedì 26 marzo gli operatori del settore hanno partecipato al secondo incontro organizzato dall’Amministrazione comunale di Cortona. Il nuovo progetto ha come obiettivo la creazione di attività ed esperienze legate a questa coltura simbolo del territorio. Il nuovo sito web contiene informazioni su eventi e itinerari che si legano progetto turistico prevede la creazione di itinerari ed eventi collegati al girasole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona Sunflower: presentati logo e sito web del progetto turistico

Articoli correlati

Cortona, il Comune impegnato nel rilancio del servizio Infopoint turisticoArezzo, 8 gennaio 2026 – L’Amministrazione comunale di Cortona informa che sono in corso le attività per la nuova gestione dell’Infopoint turistico...

Leggi anche: Intesa Sanpaolo, presentati i risultati del progetto “Un passo alla volta”

Aggiornamenti e notizie su Cortona Sunflower

Cortona Sunflower, Comune e imprese fanno squadra per un nuovo progetto turisticoL’amministrazione comunale di Cortona ha presentato un nuovo progetto turistico per la valorizzazione del territorio e per incrementare ulteriormente le possibilità offerte ai visitatori del periodo ... arezzonotizie.it

Cortona Sunflower, Comune e imprese fanno squadra per un nuovo progetto turisticoArezzo, 2 dicembre 2025 – Cortona Sunflower, Comune e imprese fanno squadra per un nuovo progetto turistico. I girasoli simbolo del territorio, al lavoro per itinerari ed eventi. L’Amministrazione ... lanazione.it