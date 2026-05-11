La Giunta sta considerando una revisione del progetto turistico dopo aver ricevuto pareri tecnici contrastanti e aver ascoltato le proteste dei residenti. La discussione riguarda le possibili modifiche alle proposte in corso, che sembrano aver suscitato preoccupazioni tra chi vive nell’area interessata. La decisione si inserisce in un percorso di valutazione delle diverse istanze legate alla realizzazione dell’intervento.

? Domande chiave Cosa spinge la Giunta a mettere in discussione i pareri tecnici?. Perché le proteste dei residenti stanno bloccando il progetto turistico?. Chi sono i responsabili della commissione che rischiano di essere sconfessati?. Come cambierà l'assetto costiero di Macari con la nuova valutazione?.? In Breve Commissione tecnica coordinata da Armao aveva espresso pareri a fine 2025.. Proteste locali contro nuovi stabilimenti balneari e parcheggi nel borgo di Macari.. Bartolozzi, ex gabinetto Nordio, è moglie del coordinatore Armao.. Decisione regionale impatta sulla continuità delle politiche di turistificazione in Sicilia..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macari, la Giunta valuta un cambio di rotta per il progetto turistico

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