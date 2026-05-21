Medicina nucleare a Prato il Centro all’avanguardia con la musicoterapia

Ieri, presso l’ospedale Santo Stefano di Prato, è stato aperto un nuovo centro di Medicina Nucleare gestito dall’Asl Toscana Centro. Il centro utilizza radioligandi per offrire terapie biomolecolari avanzate e di precisione rivolte a determinate patologie oncologiche. La struttura rappresenta un investimento nel settore sanitario locale e si concentra su trattamenti innovativi. La sua apertura si inserisce in un progetto più ampio di miglioramento dei servizi dedicati alla cura del cancro.

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Prato, 21 maggio 2026 – È stato inaugurato ieri all’ ospedale Santo Stefano il centro di Terapia Medico-Nucleare con radioligandi dell’Asl Toscana centro, dedicato a terapie biomolecolari avanzate e di precisione per il trattamento di specifiche patologie oncologiche. La nuova struttura, afferente alla Soc di Medicina Nucleare del dipartimento diagnostica per immagini, è dotata di un ambulatorio dedicato alla valutazione dei pazienti nelle fasi pre e post trattamento, di tre postazioni terapeutiche e di strumentazioni tecnologicamente avanzate per la somministrazione del radiofarmaco e il monitoraggio dosimetrico. https:www.lanazione.itsalutestefano-pierluigi-careggi-kymmi5qh La terapia con radioligandi consente di colpire selettivamente le cellule tumorali, limitando il più possibile i danni ai tessuti sani circostanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Medicina nucleare, a Prato il Centro all’avanguardia con la musicoterapia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Medicina Nucleare a Prato: ISO 9001 tra eccellenza e sostenibilitàLa SOC Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001, inserendo per la prima volta... Con il camice e una chitarra. Così la musicoterapia entra in ospedale: “Un dono per i piccoli pazienti”Pistoia, 11 marzo 2026 – La musica come cura dell’anima, che abbraccia e alleggerisce il peso di una degenza. Ospedale Santo Stefano, inaugurato il Centro di Terapia Medico Nucleare per i pazienti oncologiciÈ stato inaugurato questa mattina all’ospedale Santo Stefano di Prato il Centro di Terapia Medico-Nucleare con radioligandi dell’Asl Toscana centro, ... gonews.it La sanità che funziona è a Prato. Certificazione di valore per la Medicina Nucleare: Un fiore all’occhielloPrato, 9 aprile 2026 – La Soc Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano conferma la certificazione ISO 9001, e lo fa con un elemento innovativo: l’integrazione nel sistema di gestione per la ... lanazione.it