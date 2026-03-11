In un ospedale di Pistoia, un professionista indossa il camice e suona la chitarra per i pazienti più giovani. La musicoterapia viene praticata per offrire conforto e sollievo ai bambini che affrontano lunghi periodi di degenza. Questa iniziativa mira a rendere più dolce il percorso di cura, portando musica direttamente nelle stanze dei piccoli ricoverati.

Pistoia, 11 marzo 2026 – La musica come cura dell’anima, che abbraccia e alleggerisce il peso di una degenza. Che è ancor più tosta se in quel piccolo letto sta un bambino o una bambina. Ogni martedì da qualche tempo a questa parte nel reparto di pediatria e neonatologia dell’ospedale San Jacopo si ripete una cosa che pur nella sua discrezione è potentissima. Le porte della degenza si aprono per ospitare qualcuno che indossa sì un camice, ma che non è un medico. Si chiama Alberto Balducci, è un musicoterapeuta e porta con sé una chitarra il cui dolce suono è riservato proprio a quei piccoli degenti. A permettere la costruzione di questo momento d’incontro così particolare è l’associazione Gruppo Giovani Sangiorgello Aps che ha dato vita al progetto nel ricordo di un amico che non c’è più da tanti anni, Iuve Coppini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con il camice e una chitarra. Così la musicoterapia entra in ospedale: “Un dono per i piccoli pazienti”

