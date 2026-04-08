La SOC Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha visto riconfermato il certificato ISO 9001, che garantisce standard di qualità nei servizi offerti. Per la prima volta, il rinnovo include anche requisiti legati alla sostenibilità ambientale e alla lotta contro il riscaldamento globale. La certificazione rappresenta un riconoscimento formale degli sforzi fatti dall’unità per mantenere elevati livelli di professionalità, integrando aspetti ecologici nelle proprie procedure.

La SOC Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato ha ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 9001, inserendo per la prima volta criteri legati alla sostenibilità ambientale e al contrasto del riscaldamento globale. L’attestazione riguarda un reparto che gestisce tecnologie ad alta complessità e deve sottostare a regolamenti molto rigidi. Il riconoscimento non si limita all’efficienza dei percorsi clinici, ma abbraccia l’intera gestione operativa della struttura. L’ente Kiwa ha condotto le verifiche di mantenimento, confermando l’attendibilità dei processi. Durante l’analisi è emersa una struttura organizzativa compatta, dove la cooperazione tra i vari professionisti è stata considerata un punto di forza determinante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medicina Nucleare a Prato: ISO 9001 tra eccellenza e sostenibilità

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