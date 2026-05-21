Da settimane, i medici di famiglia manifestano il loro dissenso nei confronti della riforma della medicina generale, che ha sollevato discussioni tra gli addetti ai lavori. La questione riguarda non solo il rapporto di dipendenza, ma anche altri rischi legati alle modifiche proposte. Le discussioni si sono intensificate nelle ultime settimane, portando a tensioni tra i professionisti e le istituzioni coinvolte nel settore sanitario. La discussione pubblica si concentra sulle conseguenze di questa riforma per la professione medica e l’assistenza ai pazienti.

Da settimane i medici di famiglia sono sul piede di guerra: a esacerbare gli animi è la riforma della medicina generale. La palla, al momento, è in mano alle Regioni, ma il tempo stringe, almeno per quanto riguarda il nodo delle Case di comunità. Ma i dottori di famiglia si mobilitano e l’estate si prospetta decisamente bollente. “Oggi la situazione non funziona al meglio, ma il dibattito sulla dipendenza sta inquinando quello sulla riforma, che in realtà propone una ibridizzazione contrattuale: si prende il peggio della Convenzione e il peggio della dipendenza, e il tutto viene peggiorato ancor di più dall’idea di una specializzazione in Medicina generale bella solo sulla carta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medici di famiglia, Scotti: “In gioco non c’è solo la dipendenza. I rischi”

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