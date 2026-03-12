Solidarietà ad Agazzano | la casa di Riposo Anguissola Scotti dona ausili medici

La Casa di Riposo Anguissola Scotti di Agazzano ha deciso di donare gratuitamente una serie di ausili medici inutilizzati a chi ne avesse bisogno. La struttura si trova in Via Circonvallazione 4 e ha messo a disposizione i dispositivi senza chiedere nulla in cambio. Questo gesto ha coinvolto direttamente la comunità locale, che potrà usufruire di questi strumenti.

Un gesto di grande cuore arriva dalla Casa di Riposo Anguissola Scotti. La struttura, situata in Via Circonvallazione 4, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente una serie di ausili preziosi e inutilizzati a chiunque ne avesse bisogno. L'elenco include quattro girelli (tre per interno.