Medici di famiglia pugliesi in rivolta contro la riforma Schillaci | La Regione intervenga per fermarla
I medici di famiglia della Puglia hanno espresso forte disapprovazione nei confronti della bozza di riforma della medicina generale proposta dal ministro della Salute. La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg) Puglia ha chiesto ufficialmente alla Regione di intervenire per bloccare l’adozione del progetto, ritenendo che questa modifica potrebbe influire sulla qualità dell’assistenza. La richiesta arriva in un momento di discussioni aperte sulla proposta, che coinvolgono anche altri enti sanitari e professionisti del settore.
"La Regione Puglia bocci la bozza della riforma Schillaci". E' questa la richiesta lanciata dalla Fimmg Puglia, in merito alla proposta di riforma della medicina generale elaborata dal ministro della Salute."No alla riforma, Puglia prosegua su strada intrapresa""Chiediamo alla Regione Puglia -. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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