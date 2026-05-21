Medici di famiglia pugliesi in rivolta contro la riforma Schillaci | La Regione intervenga per fermarla

I medici di famiglia della Puglia hanno espresso forte disapprovazione nei confronti della bozza di riforma della medicina generale proposta dal ministro della Salute. La Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale (Fimmg) Puglia ha chiesto ufficialmente alla Regione di intervenire per bloccare l’adozione del progetto, ritenendo che questa modifica potrebbe influire sulla qualità dell’assistenza. La richiesta arriva in un momento di discussioni aperte sulla proposta, che coinvolgono anche altri enti sanitari e professionisti del settore.

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