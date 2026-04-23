Un evento in piazza si concentra sulla presenza dell’ELN, un gruppo armato attivo nel narcotraffico tra Colombia e Venezuela. Tiziano Breda, analista specializzato in America Latina e Caraibi, ha partecipato come osservatore, portando la sua esperienza sulla violenza politica e sulla criminalità organizzata nella regione. L’appuntamento ha messo in luce le attività di questo gruppo considerato uno dei principali ostacoli alla stabilità nella zona.

Tiziano Breda, Senior Analyst per l’America Latina e i Caraibi di ACLED, è uno degli osservatori più attenti delle dinamiche di violenza politica e criminalità organizzata nella regione. ACLED, acronimo di Armed Conflict Location & Event Data, è un organismo indipendente e imparziale che raccoglie, analizza e mappa in tempo reale dati su conflitti violenti, proteste e instabilità politica in tutti i Paesi e territori del mondo. © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965 .🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Appuntamento in Piazza: “ELN, lo Stato ombra del narcotraffico: il nemico invisibile che sfida gli Stati Uniti tra Colombia e Venezuela”.

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