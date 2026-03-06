Narcotraffico a Roma maxi confisca di beni per 5 milioni di euro | i dettagli dei blitz colpiti due boss

A Roma, sono stati effettuati blitz che hanno portato alla confisca di beni per un valore di cinque milioni di euro. Le operazioni hanno colpito due persone ritenute leader di un'organizzazione di narcotraffico. Sono state disposte anche misure di prevenzione nei confronti dei soggetti coinvolti. Le autorità hanno sequestrato immobili, conti correnti e altri beni riconducibili ai due individui.

Confiscati beni per 5 milioni di euro a due membri di un'organizzazione criminale romana specializzata nel narcotraffico di stupefacenti: è questo il bilancio di un'operazione condotta dalla Polizia nella Capitale e nei comuni del litorale laziale. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Roma, è stato eseguito nei confronti di due persone già sottoposte a misure cautelari nel 2024, ritenute capi promotori del sodalizio criminale. La confisca ha riguardato attività commerciali, appartamenti, auto di grossa cilindrata e conti correnti, mentre per i due indagati sono state disposte anche la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno.