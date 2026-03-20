Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato ai microfoni di DAZN il 20 marzo 2026, confermando che l’allenatore resta alla guida della squadra e che è in corso una trattativa per il rinnovo di contratto con il centrocampista. Manna, 37 anni e in carica dal maggio 2024 con un accordo fino al 2029, ha fornito aggiornamenti sulle strategie del club.

LE VERITÀ DEL DIRETTORE. Il Direttore Sportivo del Napoli, Giovanni Manna (italiano, 37 anni, in carica dal maggio 2024 con contratto fino al 2029), ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di DAZN il 20 marzo 2026 per fare il punto sulle strategie del club. Il dirigente ha blindato la posizione di Antonio Conte (allenatore italiano, contratto SSC Napoli fino al 2027), confermando che il tecnico non è in discussione per la prossima stagione. Sul fronte infermeria, Manna ha predicato realismo per il rientro di Kevin De Bruyne (centrocampista belga,, operato al bicipite femorale destro il 29 ottobre 2025, fermo quattro mesi), confermandolo disponibile per il rush finale. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, Manna a DAZN: “Conte resta, McTominay trattativa in corso per il rinnovo”

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