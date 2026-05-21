L’allenatore di una squadra di calcio ha commentato con soddisfazione il successo ottenuto, definendo quella notte come la più orgogliosa della sua carriera. La squadra ha concluso una lunga attesa di 30 anni vincendo una partita importante, portando a casa un risultato che non si vedeva da tempo. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori, segnando un momento significativo per il club. La squadra ha celebrato il traguardo raggiunto con l’allenatore e i giocatori.

2026-05-21 00:08:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il capitano dell’Aston Villa John McGinn ha definito il trionfo della finale di Europa League come la notte più orgogliosa della sua carriera dopo aver concluso un’attesa di 30 anni per un trofeo importante con una vittoria per 3-0 sul Friburgo. Senza trofeo dalla finale di Coppa EFL vinta contro il Leeds United nel 1996, il Villa ha rivendicato il suo status di favorito a Istanbul conquistando con stile il suo primo trofeo europeo dal 1982. Il primo tempo è stato cauto per lunghi periodi quando il Friburgo è riuscito a frustrare Villa, fino a quando Youri Tielemans ha sbloccato la situazione con uno straordinario tiro al volo su un calcio da fermo brillantemente realizzato al 41?. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - McGinn saluta “la notte più orgogliosa della mia carriera” quando l’Aston Villa mette fine a 30 anni di attesa

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