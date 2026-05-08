L’Aston Villa ha conquistato la finale di Europa League dopo aver battuto il Nottingham Forest per 4-0 a Villa Park, con un risultato complessivo di 4-1. Durante la partita, John McGinn ha segnato due gol in tre minuti, assicurandosi un biglietto per Istanbul il 20 maggio. Poco dopo l’annuncio, McGinn ha invitato la squadra a non accontentarsi e a mantenere alta la concentrazione, evitando di diventare “quasi uomini” dopo questa qualificazione.

2026-05-08 00:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’Aston Villa raggiunge la finale di Europa League dopo una straordinaria vittoria per 4-0 sul Nottingham Forest a Villa Park – 4-1 complessivo – con John McGinn che segna due gol in tre minuti e si aggiudica un posto a Istanbul il 20 maggio. Ollie Watkins ha portato il Villa in vantaggio al 36?, Emiliano Buendia ha trasformato un rigore al 58?, e poi McGinn ha messo il suo nome nella tradizione del Villa con due gol in rapida successione nell’ultimo quarto d’ora. Il Forest, prosciugato dal rodaggio in Premier League, non è riuscito a riprodurre il vantaggio competitivo che gli aveva dato un vantaggio all’andata al City Ground giovedì scorso.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - McGinn esorta l’Aston Villa a evitare di diventare “quasi uomini” dopo aver raggiunto la finale di Europa League

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