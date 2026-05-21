Maxima d’Olanda ha condiviso pubblicamente una notizia personale riguardante la salute di sua madre, affermando che la situazione è dolorosa. La principessa ha deciso di parlare apertamente, rompendo il silenzio abituale sulla sua vita privata, senza fornire dettagli specifici sulla condizione di salute della madre. La rivelazione è stata fatta attraverso dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori commenti o approfondimenti. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, che si sono concentrati sulla sua decisione di rendere pubblica questa parte della sua vita.

Maxima d’Olanda ha scelto di rompere il consueto riserbo sulla propria vita privata con una confessione particolarmente toccante. Durante una visita ufficiale nella provincia del Limburgo, la sovrana ha parlato per la prima volta delle condizioni di salute della madre, Maria del Carmen Cerruti, rivelando che soffre di demenza. L’intervento è avvenuto nel corso di un incontro dedicato all’assistenza delle persone con problemi di salute mentale e al sostegno delle famiglie coinvolte. Visibilmente emozionata, la moglie di Re Willem-Alexander ha condiviso la propria esperienza personale, raccontando il dolore e le difficoltà legate all’accompagnare una persona cara colpita da una malattia degenerativa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda rivela il grave problema di salute di sua madre: “È doloroso”

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