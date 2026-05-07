Maxima d' Olanda perle e gigli per inaugurare il padiglione dei Paesi Bassi alla Biennale di Venezia

Alla Biennale di Venezia, la regina dei Paesi Bassi ha visitato il padiglione dedicato ai Paesi Bassi, dove ha visto l'installazione dell'artista Dries Verhoeven. Per l’occasione, ha indossato un abito vintage disegnato da un noto stilista, con un motivo a fiori. La visita si è svolta in un clima di interesse per le opere esposte e per l'inaugurazione del nuovo spazio espositivo.

Maxima d'Olanda insieme al marito, re Willem-Alexander, è arrivata in Laguna per partecipare al taglio del nastro di The Fortress, dell'installazione immersiva realizzata dall'artista Dries Verhoeven in collaborazione con la curatrice Rieke Vos. La sovrana ha rispolverato un look nel suo armadio dal 2017, un completo composto da giacca avvitata e gonna a ruota disegnato dal designer olandese Mattijs van Bergen. La prima apparizione dell'ensemble risale a quasi dieci anni fa: l'occasione era la visita di Stato del presidente dell'Argentina, Mauricio Macri, e della first lady Juliana Awada. Successivamente l'outfit è stato sfoggiato nel 2019 per una visita in Germania e nel 2025 per un evento ufficiale a Maastricht.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Maxima d'Olanda, perle e gigli per inaugurare il padiglione dei Paesi Bassi alla Biennale di Venezia Notizie correlate Incendio alla Biennale di Venezia, coinvolto il Padiglione SerbiaAGI - Poco prima delle 10 un incendio si è sviluppato nel tetto del Padiglione Serbia della Biennale di Venezia, ai Giardini. Leggi anche: Materico e poco spettacolare. Il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Carlo Gustavo di Svezia, da Mary di Danimarca alla Regina di Thailandia: i reali alla festa dei suoi 80 anni. Amalia d’Olanda, prova da futura regina al King’s day tra le sorelle principesseRe Guglielmo Alessandro d'Olanda, la regina Máxima e le principesse Amalia, Alexia e Ariane al King's Day. Il video di Amica.it ... amica.it Maxima d’Olanda, abito da sera di 19 anni fa con scollatura audace e pioggia di diamantiMaxima d’Olanda si è presentata alla cena di gala con un audace abito fucsia di 19 anni fa che lasciava scoperto il décolleté: uno schianto. dilei.it